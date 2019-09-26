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26.09.2019 15:34
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МИД разъяснил порядок въезда в Санкт-Петербург по электронной визе

Министерство иностранных дел России на своём сайте и в соцсетях 26 сентября опубликовало список пунктов пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на которых можно пересечь российскую границу, использую электронную визу.

Этот документ действителен для въезда в РФ воздушным, автомобильным и водным транспортом, а также без использования транспортных средств, отмечается в сообщении дипведомства.

Пересечение границы возможно в следующих пунктах пропуска: воздушный пункт пропуска "Пулково"; морские пункты пропуска "Высоцк", "Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)", "Пассажирский порт Санкт-Петербург"; автомобильные пункты пропуска "Ивангород", "Торфяновка", "Брусничное", "Светогорск"; пешеходный пункт пропуска "Ивангород".

Въезд на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основании электронных виз железнодорожным транспортом в настоящее время по техническим причинам невозможен, добавили в МИД.

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