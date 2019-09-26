Кафе на Васильевском атаковал автомобиль, уже не первый раз. Очевидцы говорят о сбитом пешеходе

О серьёзной аварии, случившейся днём 26 сентября на Васильевском острове, сообщают очевидцы в соцсетях и в редакцию «Фонтанки».

По их словам, на пересечении Малого проспекта и 17-й линии «Хёндэ» столкнулся с «Мерседесом», сбил женщину и врезался в кондитерскую. «Пешеход вроде жива», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Екатерины, водитель, что называется, доездился: «До этого всех подрезал, предыдущий перекрёсток вообще на красный со свистом пролетел».

В отделе пропаганды УГИБДД по городу и области официальной информации об этом ДТП пока нет.

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Это кафе не впервые попадает в ДТП. В июле в него же врезалась «Ауди», пострадали две женщины из разных машин.

Отметим, что в минувшие выходные в Петербурге и его окрестностях было как минимум три аварии с участием зданий, причём на Казанской улице досталось дому, в который тоже уже не раз прилетали автомобили.