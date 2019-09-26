Звонок не для учителя. Какие коронные фразы педагогов нарушают закон. Игра «Фонтанки»

Школьные устои пошатнулись. Прокуратура Новосибирской области отменила правило «звонок для учителя», потому что оно нарушает право школьников на отдых между занятиями. Ранее аналогичное решение приняли в Рязанской области.

кадр из сериала "Физрук", Россия, 2014

«Фонтанка» вспомнила коронные фразы учителей, которые навсегда запечатлены в сознании всех, кто прошел горнило российской школы. Конечно, современные учителя так уже не говорят, да и привлекать их к ответственности никто не будет. Но в каждой шутке есть доля шутки. Попробуйте угадать, нарушают ли эти высказывания закон?