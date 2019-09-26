Рождественская ярмарка захватит Малую Садовую. Смольный согласовал новый формат

Рождественская ярмарка 2019/20 года пройдет в Петербурге на Манежной площади и на Малой Садовой улице. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Елина. В этом году она продлится почти в два раза дольше - с 12 декабря по 13 января.

«Мы возвращаем этот яркий праздник в исторический центр, как это делается во всех европейских городах. Рождественская ярмарка пройдет в новом формате. Мы хотим, чтобы у каждого посетителя остались незабываемые впечатления», – говорит Евгений Елин.

До этого рождественская ярмарка проходила на Пионерской площади. О том, чтобы вернуть ее в центр города, чиновники задумались в начале лета. Ранее Евгений Елин сообщал «Фонтанке», что праздничная торговля будет размещена на Манежной площади и прилегающих улицах, но конкретные площадки не назывались.

За время проведения ярмарки планируется реализовать более 300 тонн продукции. Организацию возьмет на себя подведомственный комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Центр контроля качества товаров, работ и услуг.