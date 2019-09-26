МИД предупредил россиян о режиме ЧС в Индонезии

МИД России предупредил россиян о режиме чрезвычайной ситуации на индонезийском острове Суматра из-за задымления воздуха.

#Индонезия – в провинции Риау (о. #Суматра) до 31 октября введен режим чрезвычайного положения в связи с высоким уровнем задымления воздуха; проводится частичная эвакуация населения pic.twitter.com/qWNJa6WT2l — МИД России ?? ДСКЦ (@MID_travel) 26 сентября 2019 г.

«Индонезия – в провинции Риау (о. Суматра) до 31 октября введен режим чрезвычайного положения в связи с высоким уровнем задымления воздуха; проводится частичная эвакуация населения», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Реклама



Также ведомство уведомило россиян о землетрясении и возможных повторах подземных толчков у берегов Индонезии.

Ранее в 37 километрах к северо-востоку от города Амбон (провинция Малуку) произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, о чем сообщила Геологическая служба США (USGS). Сообщалось, что эпицентр землетрясения располагался в 8 км к юго-востоку от города Кайрату на острове Серам.