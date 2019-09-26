«Пелла» получила заказ на первый ледокол на 7,5 млрд рублей. Раньше их строили в ОСК

«Росморпорт» построит новый ледокол мощностью 18 МВт на мощностях завода «Пелла», который накануне заявил о создании производства ледоколов в Колпинском районе Петербурга. Как сообщает пресс-служба ФГУП, по итогам проведённого открытого конкурса «Росморпорт» и «Пелла» заключили государственный контракт на строительство ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7.

«Линейный дизель-электрический ледокол проекта 21900М2 мощностью 18 МВт будет построен в соответствии с Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна. Стоимость работ по контракту составит 7,54 млрд рублей, выделяемых из федерального бюджета. Судно планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году», – говорится в сообщении «Росморпорта».

В 2012–2016 годах три подобных ледокола были построены на Выборгском судостроительном заводе, входящем в ОСК. Как отметили в «Росморпорте», эти ледоколы хорошо зарекомендовали себя в Арктических морях, показав свою высокую эффективность и надежность. А во время испытаний были достигнуты показатели, в том числе по ледопроходимости, превышающие расчетные. Это позволило актуализировать проект 21900М.

Новый ледокол проекта 21900М2 планируется построить на основе проекта 21900М и эскизного проекта ледокола, разработанного АО КБ «Вымпел», за счет собственных средств ФГУП «Росморпорт» с учетом современных международных конвенционных требований, в том числе по снижению вредных выбросов судовых двигателей.

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25 сентября Ленинградский судостроительный завод «Пелла» заявил, что готовит масштабный проект для своей петербургской «дочки» — за 2 млрд рублей и пару лет с нуля предстоит возвести масштабное производство высокотехнологичной морской техники, которым планируют заинтересовать заказчиков с шельфа и Севморпути.