Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+9°C
/ Завтра: +10
$ 64.29р
70.38р
15:21 26.09.2019
Расширенный поиск

Происшествия
26.09.2019 14:46
Печать

На кастинг без штанов. В Петербурге актера из криминального сериала «Высокие ставки» поймали на реальном ограблении магазина

Петербургский актер Александр Пилюшин стал фигурантом уголовного дела о грабеже. Задержали его после приключенческой и совсем не киношной погони у метро «Адмиралтейская».

Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, накануне в Куйбышевский районный суд поступило уголовное дело в отношении Пилюшина, обвиняемого по статье 161 УК, «Покушение на грабеж». Безжалостная версия следствия состоит в том, что Александр пришел в ТРК «Адмирал» на Малой Морской улице и при посещении магазина «Фамилия» выбрал на стеллаже джинсы стоимостью 2614 рублей 63 копейки. Зайдя в примерочную, Пилюшин натянул на себя обновку, проследовал через торговый зал и миновал кассы. Антикражная рамка отреагировала яростным звуком, но Александр преисполнился решимости доиграть свою житейскую роль.

«Игнорируя требования сотрудника охраны остановиться, осознавая, что его действия стали очевидны для окружающих, удерживая похищенное при себе, Пилюшин попытался с места преступления скрыться бегством, но был задержан за пределами магазина», – указано в обвинении актеру.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили поступление уголовного дела в отношении Пилюшина, отметив, что вмененное преступление совершено чуть более месяца назад, 21 августа 2019 года.

Реклама

Актер личным опытом опровергает постулат о невозможности дважды войти в реку. Уголовное дело о джинсах будет его вторым подобным опытом. В декабре 2018 года Пилюшин остро нуждался в иных предметах гардероба. Выбор пал на магазин «Нью-Йоркер» в торговом комплексе «Сенной» на улице Ефимова. Актер пришел вечером 2 декабря, взял мужскую куртку за 1980 рублей 87 копеек и рюкзак стоимостью 554 рубля 83 копейки и по знакомой схеме совершил забег мимо антикражных рамок и опять был пленен охранниками. Тогда в отношении Пилюшина тоже возбуждали дело по грабежу, но администрация «Нью-Йоркера» простила артиста, который полностью возместил ущерб и принес извинения. Дело прекратили в Октябрьском районном суде Петербурга в связи с примирением сторон.

Через несколько дней Пилюшину исполнится 27 лет. В прошлом году он снялся в роли Шныря в сериале «Вторая первая любовь». Успехом участие назвать нельзя, Александра создатели фильма не упомянули в титрах. Наиболее значимым в его карьере называют сериал «Высокие ставки», главную роль в котором сыграл герой «Ментов» Алексей Нилов. В этом году Пилюшин снимался в сериале «Цыпленок жареный», он играет барыгу.


© Фонтанка.Ру

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Компания "Гарант"
      26.09.2019 13:48

      ГАРАНТ представил инновационную линейку ГАРАНТ-LegalTech на конференции Legal AI

      19 сентября в Москве при партнерстве компании "Гарант" состоялась ведущая российская конференция по применению технологий искусственного интеллекта в юридической практике Legal AI.
      ПСК
      26.09.2019 12:43

      Апарт-комплекс Like от ПСК получил милицейский адрес

      Апарт-комплексу Like официально присвоен адрес: ул. Политехническая, д. 6, стр. 1. Скоро на здании появятся соответствующие таблички, которые готовит отдел дизайна ГК «ПСК».
      ПСК
      26.09.2019 12:27

      В комплексе Like идут просмотры апартаментов

      Апарт-комплексе Like от ГК «ПСК» возле метро «Площадь Мужества» готовится к вводу в эксплуатацию. Внутренняя инфраструктура комплекса готова, благоустройство завершено и уже проводятся просмотры апартаментов.
      АО "Солид Банк"
      26.09.2019 09:00

      «Солид Банк» предлагает собственникам бизнеса кредит «Премиум» на любые цели от 9,99% годовых

      Собственники бизнеса, учредители компании или индивидуальные предприниматели, которым необходим кредит на цели, не связанные с бизнесом, могут воспользоваться специальной программой потребительского кредитования «Премиум» от «Солид Банка» по привлекательной ставке от 9,99%*.
      Компания "ПСК"
      25.09.2019 18:20

      ГК «ПСК»: Start строго по графику

      Cтроительство апарт-комплекса Start на пр-те Энгельса идёт строго по графику. Работы начались летом этого года и ведутся во всех трёх секциях проекта.
      pixabay.com
      25.09.2019 17:35

      Becar одержала победу в двух номинациях премии PROESTATE&TOBY Awards 2019

      Becar победила сразу в двух номинациях профессиональной премии в области недвижимости PROESTATE&TOBY Awards 2019.
      Компания "ПСК"
      25.09.2019 17:27

      В ЖК «Славянка» идёт благоустройство территории

      Строительство ЖК «Славянки» от ГК «ПСК» завершено. Оба дома жилого комплекса подключены к городским электро- и теплосетям, и водопроводу. Благоустройство будет полностью завершено в течение месяца.
      Фото предоставлено ООО «Клиника пластической хирургии»
      25.09.2019 17:13

      Становимся моложе: фейслифтинг и блефаропластика

      Возрастные изменения — явление, с которым сталкивается каждая женщина, и порой в борьбе с таковыми одних косметических средств бывает недостаточно. Поэтому в игру вступают косметология и пластическая хирургия. Давайте разберемся.
      ГК «Эталон»
      25.09.2019 16:29

      Открыты продажи паркинга в ЖК «Морская звезда»

      Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Объект комфорт-класса, расположенный по адресу: ул. Оптиков, д. 37, строение 1, уже введен в эксплуатацию.
      shutterstock.com
      24.09.2019 18:00

      Романтическая пора в Пушкинском районе

      Одно из достоинств осеннего периода – яркие краски. Хотите застать золотую осень? Выезжайте в леса и парки. В череде дождливых и пасмурных дней ожидается прояснение.
      фото предоставлено радиостанцией «Эльдорадио»
      24.09.2019 17:23

      «Эльдорадио» открыло новый сезон уникальным прямым эфиром из Петропавловской крепости

      Впервые в истории утреннее шоу радиостанции «Эльдорадио» вышло в прямой эфир из самого сердца Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости, откуда начинался город.
      «Аквилон Инвест»
      24.09.2019 16:35

      ЖК «Promenade» на Московском проспекте аккредитован еще одним банком

      ПАО «Сбербанк» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Promenade», который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Адмиралтейском районе в двух минутах от станции метро «Фрунзенская».