На кастинг без штанов. В Петербурге актера из криминального сериала «Высокие ставки» поймали на реальном ограблении магазина

Петербургский актер Александр Пилюшин стал фигурантом уголовного дела о грабеже. Задержали его после приключенческой и совсем не киношной погони у метро «Адмиралтейская».

Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, накануне в Куйбышевский районный суд поступило уголовное дело в отношении Пилюшина, обвиняемого по статье 161 УК, «Покушение на грабеж». Безжалостная версия следствия состоит в том, что Александр пришел в ТРК «Адмирал» на Малой Морской улице и при посещении магазина «Фамилия» выбрал на стеллаже джинсы стоимостью 2614 рублей 63 копейки. Зайдя в примерочную, Пилюшин натянул на себя обновку, проследовал через торговый зал и миновал кассы. Антикражная рамка отреагировала яростным звуком, но Александр преисполнился решимости доиграть свою житейскую роль.

«Игнорируя требования сотрудника охраны остановиться, осознавая, что его действия стали очевидны для окружающих, удерживая похищенное при себе, Пилюшин попытался с места преступления скрыться бегством, но был задержан за пределами магазина», – указано в обвинении актеру.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили поступление уголовного дела в отношении Пилюшина, отметив, что вмененное преступление совершено чуть более месяца назад, 21 августа 2019 года.

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Актер личным опытом опровергает постулат о невозможности дважды войти в реку. Уголовное дело о джинсах будет его вторым подобным опытом. В декабре 2018 года Пилюшин остро нуждался в иных предметах гардероба. Выбор пал на магазин «Нью-Йоркер» в торговом комплексе «Сенной» на улице Ефимова. Актер пришел вечером 2 декабря, взял мужскую куртку за 1980 рублей 87 копеек и рюкзак стоимостью 554 рубля 83 копейки и по знакомой схеме совершил забег мимо антикражных рамок и опять был пленен охранниками. Тогда в отношении Пилюшина тоже возбуждали дело по грабежу, но администрация «Нью-Йоркера» простила артиста, который полностью возместил ущерб и принес извинения. Дело прекратили в Октябрьском районном суде Петербурга в связи с примирением сторон.

Через несколько дней Пилюшину исполнится 27 лет. В прошлом году он снялся в роли Шныря в сериале «Вторая первая любовь». Успехом участие назвать нельзя, Александра создатели фильма не упомянули в титрах. Наиболее значимым в его карьере называют сериал «Высокие ставки», главную роль в котором сыграл герой «Ментов» Алексей Нилов. В этом году Пилюшин снимался в сериале «Цыпленок жареный», он играет барыгу.