Россиянам запретили разводить костры на балконах и лоджиях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, дополняющий постановление о противопожарном режиме. Шашлык на балконе больше жарить нельзя.

Изменения в правила противопожарного режима были одобрены и подписаны главой кабмина 20 сентября, они вступили в силу с момента опубликования на портале нормативных правовых актов, то есть 25-го числа. Всех без исключения россиян в них касаются два пункта – один запрещает использовать открытый огонь на балконах и лоджиях в квартирах, общежитиях и гостиницах, второй обязывает владельцев кинотеатров рассказывать зрителям, где лежит огнетушитель. Речевые или видеоролики теперь должны быть показаны перед каждым киносеансом, подразумевается, что из них посетители узнают об эвакуационных путях и правилах поведения во время пожара на территории кинотеатра.

Постановление также уточняет, что курить на территории хлебных баз, сенокосных угодий, складов с горючим и прочих пожароопасных участков все же можно, но в специально отведённых местах.

Послабление дали и больницам. Если раньше детей и пациентов в тяжелом состоянии можно было класть в палаты только на первом этаже, то теперь в правилах появилось слово «преимущественно».

Напомним, 25 марта 2018 года в Кемерове при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» погибло 60 человек. Многих погибших нашли в кинозале – двери были закрыты, люди не смогли выбраться оттуда.