Москва недовольна. Регионы, не меняющие асфальт вовремя, рискуют лишиться денег

Ряд регионов срывают планы по ремонту дорог на федеральные средства. На них с резкой критикой обрушились вице-премьер Максим Акимов и министр транспорта Евгений Дитрих, пишет 26 сентября «Коммерсантъ».

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанный до 2024 года, предполагает финансирование в размере 4,7 трлн руб., из которых 4,4 трлн идут на ремонт дорог. На них уже через пять лет должна быть отремонтирована половина всей региональной дорожной сети. В этом году субъекты получили из федерального бюджета 106 млрд руб., с Минтрансом был согласован перечень объектов, график проведения конкурсов и сроки работ.

К настоящему времени, по данным Минтранса, работы полностью завершены только в четырёх субъектах, в 16 – на 90%. Менее 30% объёма выполнили Крым, Чечня, Ненецкий автономный округ, Забайкальский край, Тува, Приморье, ЕАО и Сахалинская область. Провинившиеся чиновники пытаются объяснить отставание от графика затяжными дождями, тайфунами и другими непреодолимыми обстоятельствами.

В ответ вице-премьер Акимов заявил, что дополнительное финансирование в размере 12,6 млрд руб., которое ранее планировалось выделить на аварийные мосты в регионах, станет недоступным для тех, кто не выполняет план. «Мы изъяли из экономики беспрецедентные ресурсы на нацпроект, существенно повысив налоги, — заявил он. — Мы у людей фактически забрали часть доходов, чтобы перераспределить на общественное благо. А оно пока выглядит так: только четыре региона уложили верхний слой асфальта».

Эксперты отмечают, что наказание ударит не столько по руководители субъектов, сколько по местным автомобилистам, которые годами ездят по разбитым дорогам.