На российскую Википедию потратят из бюджета 1,7 млрд. Подписка будет платной

В приложении к закону о федеральном бюджете на 2020–2023 годы нашлись упоминания о создании российского аналога Википедии – цифровой версии Большой российской энциклопедии. Ранее авторы хотели выйти на самокупаемость проекта за счет платной подписки.

Как пишет «Коммерсант» 26 сентября, в 2020 году на реализацию проекта хотит направить 685 млн рублей, в 2021 году — 830 млн рублей, а в 2022 году — 169 млн рублей.

Разработчики «общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала» ранее пообещали, что государственная электронная энциклопедия станет серьезным конкурентом Википедии, поскольку ее статьи пройдут научную проверку.

«Российская энциклопедия — это наследница Большой советской энциклопедии, где, как известно, встречались вещи, связанные с идеологией. А Википедию на русском языке пишут около 2 млн человек с абсолютно разными взглядами. Они следят друг за другом, чтобы в статье оставались только факты, без политических интерпретаций», – отмечал ранее различия исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.