У китайского чиновника нашли грузовик золота. Ему грозит смертная казнь

Сильное удивление почувствовали китайские полицейские, когда пришли домой к бывшему мэру города Ганьчжоу. В усадьбе Чжан Ци нашли 13,5 тонны золота.

Драгоценный металл находился в слитках, сообщает местный портал powerapple. 13,5 тонны вполне может вместить, например, КамАз.

Также, по неофициальным данным, в подвале дома 57-летнего чиновника нашли большую сумму денег. Деньги, золото, картины и прочий антиквариат, как говорят, вывозили военными грузовиками.

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Помимо того вскрылась информация о тысячах квадратных метров роскошной недвижимости.

Чжан Ци может грозить смертная казнь.

Напомним, в 2016 году в России у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко нашли при обыске 8,5 млрд рублей. В ходе расследования следователи обнаружили у офицера и членов его семьи 27 объектов недвижимости, в том числе 12 дорогостоящих квартир, несколько автомобилей, полукилограммовый слиток золота. Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

А 25 апреля 2019 года в Москве задержали начальника отдела в управлении «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина. Дома у него нашли деньги (12 млрд), драгоценности, коллекции часов.