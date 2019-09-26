Pétersbourg, je t'aime! Фото Жака Ширака в Петербурге – «одном из самых красивых городов в мире»

Умерший на 87-м году жизни бывший французский президент и политический кумир Владимира Путина Жак Ширак много раз посещал в Санкт-Петербург, с которым его связывают теплые воспоминания. «Фонтанка» собрала фото из его поездок в Северную столицу РФ.

Жак Ширак//Илья Питалев/Коммерсантъ

«Большая радость, потому что она [Россия] всегда занимала большое место в моей жизни. Я всегда с восхищением смотрел на величие русского народа. И каждый раз, когда бываю в России, я испытываю радость и счастье» – так в 2001 году Ширак описал свое отношение к России и принимавшему его Петербургу в интервью тогда еще телеканалу ОРТ.

Однако любовь к городу началась еще раньше. В юности одним из педагогов будущего президента Франции был эмигрант-петербуржец, который привил ему любовь к далекой стране и ее культуре. «Я попробовал опубликовать [свой перевод «Евгения Онегина»]. Разослал в разные издательства, но никто не откликнулся. Видно, не очень хороший был перевод», – вспоминал тогда еще будущий президент, отметив, что холодность издателей не повлияла на его желание побывать в воспетом Александром Сергеевичем Пушкиным городе.

Уже став мэром Парижа, Ширак с удовольствием совершил свою первую официальную поездку в город на Неве в 90-х. Первое российско-французское совместное предприятие было открыто под патронажем парижского градоначальника и его петербургского коллеги Анатолия Собчака.

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«Один из самых красивых городов в мире в одной из самых богатых культур Европы. Это Санкт-Петербург. Вся Европа имеет и должна иметь отношения с Санкт-Петербургом. Санкт-Петербург – один из огней нашего континента» – такие комплименты Ширак сделал принимающей стороне, свидетельства о чем сохранились в стенограмме на сайте главы Франции.

В 1995 году в гонке за кресло президента Ширак в напряженной борьбе во втором туре обошел социалиста Лионеля Жоспена, чтобы более 10 лет руководить Францией. В 2001 году он вернулся в Петербург для общения с Владимиром Путиным, который возглавил Россию в первый раз. Встреча состоялась именно во второй столице РФ по инициативе французской стороны.

«Лидеры России и Франции побывали на концерте симфонической музыки в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. <...> Главы двух государств вышли в сквер перед Русским музеем, где их приветствовали сотни жителей Санкт-Петербурга и гости из Франции» – такая фраза осталась как воспоминание о тех переговорах в архиве на сайте Кремля.

Владимир Путин тогда подтвердил готовность работать над «созданием единого европейского экономического пространства», о чем когда-то мечтал Шарль де Голль. Кроме официальных мероприятий, главы двух стран ловили рыбу, которую им потом приготовили в одном из ресторанов города.

Уже через два года Ширак опять приехал в Петербург, чтобы открыть новое здание Полярной академии и посетить форум Россия – ЕС. Не смог французский лидер пропустить и празднование 300-летия города.

В 2006 году город на Неве принимал 32-й саммит G8, Францию представлял к тому моменту уже многолетний ее лидер Жак Ширак.

«Принять приглашение президента Путина – значит отказаться от устаревшей логики холодной войны, чтобы совместными усилиями строить мирное будущее всего мира. Это значит признать пройденный Россией путь и принадлежность этой страны к Европе» – так оптимистично на отношения РФ с миром тогда смотрел лидер Франции, чем и поделился в интервью Frankfurter Allgemeine.

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После двусторонней встречи с российским руководством, о чем осталась запись в официальных документах, французский президент в очередной раз хвалил «замечательный город Санкт-Петербург», «великую русскую традицию» и отношения между двумя странами.