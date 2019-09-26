Поток китайских туристов в Финляндию стремительно растёт, но россияне по-прежнему в лидерах по числу ночёвок

За первое полугодие 2019 года в отелях Финляндии россияне провели почти 600 тысяч ночей. Это на два процента меньше января – августа 2018-го, но наши соотечественники среди иностранных туристов по-прежнему занимают первую строчку. Это следует из опубликованных 26 сентября данных Статистического центра Финляндии.

Топ-3 по числу ночёвок дополняют немцы (505 тыс.) и шведы (417 тыс.). Значительный рост показывают китайцы – плюс 17% к прошлому году и почти 39 тысяч ночей, проведённых в финских гостиницах. Намного больше стало французов и эстонцев (+12%). В Южной Карелии, ближайшем к России регионе, отельеры фиксируют 12-процентный прирост.

Тёплый август в стране тысячи озёр оказался для россиян одним из самых притягательных месяцев. Гости из РФ провели в Суоми почти 100 тысяч ночей – приток наших соотечественников в отели и коттеджи был больше, чем среди других иностранцев (+8%). Последний месяц лета в Финляндии также охотно проводили немцы, шведы, китайцы и американцы.

Ранее сообщалось, что, по данным Погранохраны Финляндии, в августе пассажиропоток россиян вырос на 13% – почти 708 тысяч пересечений. По прогнозам, 2019 год будет рекордным для скоростного поезда Петербург – Хельсинки.