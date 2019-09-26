На Большеохтинском мосту плотно. Пробку собрала вспыхнувшая «ГАЗель»

Автомобилисты в Красногвардейском районе Петербурга теснятся в пробке, наблюдая за тем, как днём 26 сентября огонь захватил припаркованный фургон. О пожаре «Фонтанке» сообщили читатели.

читатель "Фонтанки"

По их словам, движение по Большеохтинскому мосту затруднено в сторону Красногвардейской площади. Причину подсказал сначала дым, присмотрелись уже на съезде с моста.

«Горит «ГАЗель», и все едут как ни в чём не бывало, сейчас же рванёт», – опасается читатель. Пламя охватило кабину автомобиля. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась на полтора километра.

В городском МЧС рассказали, что проезжающие мимо горящего фургона не забывали набирать телефон экстренных служб – заявок поступила масса. В два часа дня пожарные закончили все работы на Красногвардейской площади. «ГАЗель» потушена, хозяин машины не пострадал.