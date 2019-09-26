Токсовское шоссе в Мурино расширят до четырёх полос. Но сначала пробки вырастут

Полуторакилометровый участок Токсовского шоссе в Мурино, включая перекрёстки c Вокзальной, Оборонной и Английской улицами, планируется расширить до четырёх полос – по две в каждом направлении. Для того, чтобы впоследствии стало лучше, сначала автомобилистам придётся потерпеть.

Как сообщает «Фонтанке» пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области, строительные работы начнутся в следующем году. На время их проведения движение предполагается ограничивать.

Проект расширения дороги выполнен по заказу ГКУ «Ленавтодор». Его задача – увеличить среднюю скорость движения на самой загруженной региональной магистрали в Мурино. Сейчас пробки на Токсовском шоссе перед пересечением с КАД (на его участках, которые называются Центральной, Заречной и Главной улицами) стоят каждое утро, и даже в обеденное время, когда дороги в городе загружены не сильно, там наблюдается снижение скорости примерно на 3-километровом участке.

Реклама



Для ускорения проезда на перекрёстках появятся «умные» светофоры, которые будут перестраивать свой режим утром и вечером в зависимости от трафика. Благодаря этому транспорт сможет проезжать все три перекрёстка сразу, а не стоять поочерёдно на каждом. Остановки получает заездные «карманы», чтобы остановившиеся автобусы не тормозили движение. Также будут перенесены опоры освещения. Не забыты и пешеходы: для их безопасности обустроят тротуар и ограждения.