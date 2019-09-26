Лукашенко: Не хотим сделать яблоком раздора русский язык

Белорусский и русский языки в стране имеют равный статус. На это обратил внимание президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ, передает БЕЛТА.

Обратившийся с вопросом украинский журналист считает, что в стране предпочтение отдается русскому, и даже написание на государственных зданиях зачастую на русском, а не белорусском языке.

"Я побаиваюсь политизировать и вводить в абсолют этот вопрос", – подчеркнул глава государства. Он напомнил, что решение приняли люди в ходе референдума, поддержав именно равный статус двух языков. Президент отметил: "Мы по этому поводу особенно не паримся и не видим большой настороженности… Не хотим сделать яблоком раздора русский язык".