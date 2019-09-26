Заслужил только на бумаге. В Петербурге подполковника запаса из ЦСКА обвиняют в мошенничестве на миллион

Звание заслуженного тренера обеспечило надбавку к зарплате чиновнику от спорта в Петербурге. За девять лет небольшие выплаты в сумме чуть не достигли миллиона. Но заслуженность этих премий подполковнику запаса предстоит доказать в суде.

Михаил Соколов//Официальный сайт ЦСКА

Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, накануне в Куйбышевский районный суд поступило дело начальника филиала «Центральный спортивный клуб армии» Минобороны (ФАУ МО РФ ЦСКА) Михаила Соколова. 55-летнему подполковнику запаса вменяют мошенничество, совершенное в крупном размере.

По версии следствия, Соколов оформил на себя поддельное удостоверение «Заслуженный тренер России». В 2010 году документ предоставил в комитет по физической культуре и спорту Смольного для получения ежемесячной надбавки в размере 6 тысяч рублей. За девять лет за фейковый статус Соколов получил 921 тысячу рублей.

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На сайте ЦСКА указано, что Михаил Соколов пребывает в роли начальника филиала чуть более полугода. В 2018–2019 годах он трудился в качестве руководителя отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Тосненского района Ленобласти, до этого занимал позиции директора муниципального учреждения «Спортивно-досуговый центр «Атлант» и начальника сектора физической культуры и спорта администрации Петроградского района Петербурга.