Приключение длиною в жизнь. Беатриса Йоркская выходит замуж за мультимиллионера

Королевскую семью Великобритании ожидает еще одна свадьба. После года ухаживаний 34-летний основатель консалтинговой компании Banda Эдоардо Мопелли Моцци сделал предложение старшей дочери принца Эндрю Беатрисе.

О помолвке пара сообщила через официальный аккаунт королевской семьи в twitter.

Princess Beatrice and Mr. Edoardo Mapelli Mozzi said; «We are extremely happy to be able to share the news of our recent engagement. We are both so excited to be embarking on this life adventure together and can’t wait to be married."

? © Princess Eugenie pic.twitter.com/dEfVQPjFNh

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 26, 2019