ГАРАНТ представил инновационную линейку ГАРАНТ-LegalTech на конференции Legal AI

Компания "Гарант"

19 сентября в Москве при партнерстве компании "Гарант" состоялась ведущая российская конференция по применению технологий искусственного интеллекта в юридической практике Legal AI.

В настоящее время все больше сфер бизнеса охватывает цифровизация и автоматизация, мы все чаще слышим термин LegalTech – это сфера информационных технологий, связанных с автоматизацией юридической работы. Систему ГАРАНТ можно смело назвать LegalTech решением, хотя она и возникла задолго до появления этого термина.

На конференции представитель компании «Гарант» Михаил Мейтин провел воркшоп (мастер-класс) «Создание базы юридических знаний компании за один клик». Он показал живую работу нового сервиса Гарант Диск и с нуля создал собственную базу документов, на которых были продемонстрированы уникальные возможности нового сервиса, вошедшего в линейку ГАРАНТ-LegalTech.

Кроме этого, были представлены новые возможности аналитической системы «Сутяжник». Слушатели, заинтересовавшись выступлением, задавали множество вопросов, на которые получали компетентные ответы Михаила.

На выставке конференции компания "Гарант" представила свою новую продуктовую линейку ГАРАНТ-LegalTech. Во время работы участники мероприятия знакомились с новинками этой продуктовой линейки, которая станет доступна всем пользователям уже с 1 октября. Хотите попробовать новинки в работе – заходите на lt.garant.ru.

Для получения подробной информации по услугам обращайтесь

к официальному партнеру компании ГАРАНТ в вашем городе.

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51

garant.spb.ru