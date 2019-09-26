СМИ: Первый канал, РЖД и «Аэрофлот» хотят приватизировать
Минфин предложил включить в новый план приватизации «Аэрофлот», Первый канал и РЖД, сообщает 26 сентября «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом межведомственного обсуждения проекта нового плана приватизации.
Компании могут войти в трехлетний план приватизации на 2020–2022 годы.
Напомним, что большинство этих компаний ранее входили в план приватизации на 2014–2016 годы, но в плане 2017–2019 годов их уже не было
В августе стало известно, что Смольный хочет продать принадлежащие ему акции авиакомпании «Россия».