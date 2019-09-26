Daily Mail: Путин поддержал перенос российского этапа «Формулы-1» в Петербург

Отечественный этап гоночной серии «Формула-1» могут перенести в Санкт-Петербург. Как пишет Daily Mail, эту идею поддержал президент Владимир Путин.

Переговоры по этому поводу между сторонами находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что президент готов обеспечить финансирование строительства трассы, которая будет расположена примерно в 24 километрах от города. Ожидается, что гонка на этой трассе может пройти уже в 2021 году.

Идею переноса также поддерживает компания Liberty Media, владеющая «Формулой-1». По мнению руководства, Санкт-Петербург — более статусный город, чем Сочи.

«Гран-при России» проходит в Сочи с 2014 года. По разным данным, только за право проведения «Гран-при России» каждый год из бюджета Краснодарского края выделяется от 40 до 59 млн долларов. Строительство трассы официально обошлось в 11 млрд рублей.

Ранее сообщалось о планах провести в Петербурге этап гоночной серии «Формула-Е» – самой престижной в мире соревнований электрокаров. Ожидается, что в этом случае трассу проложат прямо по центру города. Подробности этого проекта читайте в материале «Фонтанки».