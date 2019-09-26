Петербург окончательно поворачивает в сторону осени. Дожди и холод вновь придут в город - к началу недели

Наслаждаться последними тёплыми и сухими днями петербуржцы смогут до конца недели: с 29 сентября синоптики вновь обещают осеннее ненастье, дожди и холодный ветер.

Как рассказал «Фонтанке» начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов, 28 сентября станет последним спокойным и, вероятно, солнечным днём. После этого город накроют циклоны: несмотря на температуру от +10 до +13 градусов с понедельника по четверг, от дождей будет скрыться некуда.

Дальше специалисты прогнозируют «перспективу северных ветров и понижение температуры воздуха».