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Областной депутат Караваев примирился с изоляцией и согласился обедать
Протестовавший голодовкой против собственного заточения депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Караваев отказался от чайной диеты.
О том, что обвиняемый в мошенничестве народный избранник вновь принялся за еду, 26 сентября сообщает 47News. Караваев в настоящее время находится в медчасти Крестов, состояние его здоровья после пяти дней на чае и киселе оценивается как удовлетворительное, добавили в региональном управлении ФСИН.
Караваев объявил голодовку 20 сентября, так он выразил своё несогласие с избранной мерой пресечения в виде ареста. Депутат написал письмо уполномоченному по правам человека, утверждая, что его перевели в камеру со сломанной рамой, отобрали сухари и столовые приборы, выдали окровавленное одеяло и полувыпотрошенную подушку.
Справка:
Депутат Сергей Караваев и его отец, предприниматель Сергей Караваев, были арестованы 22 февраля 2019 года Приморским районным судом Петербурга в рамках уголовного дела, возбуждённого по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело Караваевых касается событий вокруг земельного участка площадью 35 га в Муринском городском поселении. По данным следствия, в 2014 году на этом участке, арендованном ООО «АС», были построены площадки для хранения контейнеров с овощами и щебнем, зарегистрированные как объекты капитального строительства. Это дало фирме право выкупить участок у МО «Всеволожский муниципальный район» за 15% от кадастровой стоимости. Муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 50 миллионов рублей.