Областной депутат Караваев примирился с изоляцией и согласился обедать

Протестовавший голодовкой против собственного заточения депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Караваев отказался от чайной диеты.

О том, что обвиняемый в мошенничестве народный избранник вновь принялся за еду, 26 сентября сообщает 47News. Караваев в настоящее время находится в медчасти Крестов, состояние его здоровья после пяти дней на чае и киселе оценивается как удовлетворительное, добавили в региональном управлении ФСИН.

Караваев объявил голодовку 20 сентября, так он выразил своё несогласие с избранной мерой пресечения в виде ареста. Депутат написал письмо уполномоченному по правам человека, утверждая, что его перевели в камеру со сломанной рамой, отобрали сухари и столовые приборы, выдали окровавленное одеяло и полувыпотрошенную подушку.