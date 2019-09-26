Умер политический кумир Путина. Экс-президент Франции Жак Ширак скончался в возрасте 86 лет

Из жизни ушел человек, которого Владимир Путин описывал как «интеллектуала и настоящего профессора».

«Семья сообщила, что бывший президент Франции Жак Ширак ушел из жизни», – рассказало 26 сентября агентство AFP.

#BREAKING Former French president Jacques Chirac has died: family pic.twitter.com/PY1Q8iYWvT — AFP news agency (@AFP) 26 сентября 2019 г.

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Издание Le Figaro сообщает, что Ширак умер среди родных.

В 2005 году он был госпитализирован с инсультом, а в 2013-м попал в больницу из-за почечной недостаточности.

Напомним, что Жак Ширак был главой Франции с 1995 года по 2007-й. Больше него республикой правил только Франсуа Миттеран. Он поддерживал контакты с Владимиром Путиным. Французский политик неоднократно бывал в Санкт-Петербурге. Президент России назвал Ширака среди своих политических кумиров, поставив его в один ряд с Петром Первым. «У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров <...> Ширак – интеллектуал и настоящий профессор, а также очень интересный и взвешенный человек», – так своего коллегу описал Путин.