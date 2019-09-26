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Финляндия
26.09.2019 13:30
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В Хельсинки экоактивисты на байдарках заблокировали путь круизному лайнеру

На целый час задержался выход роскошного круизного лайнера из порта Хельсинки из-за экоактивистов, которые встали на пути судна, сообщает 26 сентября Yle.

Трёхсотметровый лайнер Queen Elizabeth выходил из Западного порта, когда путь ему преградили байдарки. Примерно час пришлось ждать, до тех пор, пока береговая охрана не задержала десятерых членов экологической организации Ekokapina. Она является частью международной группы Extinction rebellion, которая устраивала ненасильственные акции протеста в разных частях мира. На этот раз протестующие хотели обратить внимание на изменение климата и разнообразие природы.

В Финляндии, которая объявила экологию одной из главных повесток своего председательства в ЕС, на фоне климатического саммита ООН проходит неделя, посвящённая проблемам сохранения природы и борьбы с глобальным потеплением. СМИ пестрят статьями на тему сокращения выбросов и неутешительными прогнозами учёных на будущее.

Ранее сообщалось, что Финляндия соберёт сотни экспертов на большую климатическую конференцию в ноябре.

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