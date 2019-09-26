Фургон на Мурманке выкинул легковушку в кювет. В больнице оба водителя

Два человека пострадали в результате утренней аварии на автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, по предварительной информации, 27 сентября около 11:10 на 77-м километре трассы «Газель» выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Шевроле Авео».

Водитель «Газели», мужчина 1973 года рождения, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, а водитель «Шевроле», мужчина 1982 года рождения, – в тяжёлом состоянии.