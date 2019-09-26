Поймать неуловимых. СК хочет найти пиратов, державших российских моряков в плену два месяца

«Пиратство» и «похищение человека», по таким статьям следственный комитет Российской федерации хочет привлечь пиратов Гвинейского залива, захвативших в августе этого года немецкое судно «Мармалайта». Восемь человек, в том числе трое россиян (среди них один петербуржец) два месяца провели в плену.

«Применяя насилие, группа нападавших заставила членов экипажа покинуть судно. Соучастники ограничили свободу передвижения похищенных, затем принудительно увезли в неизвестном направлении. После выполнения незаконных требований похитителей 22 сентября команду корабля освободили на территории Республики Камерун», – сообщает пресс-служба СК 26 сентября. .

За возбуждением дела последуют, как обещает ведомство, предусмотренные международными нормами и российским законодательством меры для установления виновных и привлечения их к ответственности.

О нападении пиратов на судно MarMalaita у берегов Камеруна стало известно 16 августа. Посольство РФ в Камеруне подтвердило «Фонтанке» эту информацию, заверив, что дипломаты находятся в постоянном контакте с властями республики и центром противодействия пиратству (ICC базируется в Яунде и занимается безопасностью и охраной морского пространства Центральной и Западной Африки).

В последние годы пиратство в Африке переместилось от берегов Сомали в Гвинейский залив. Тактика пиратов в этом районе отличается от сомалийской. Преступники не захватывают суда, а берут в заложники часть экипажа и впоследствии требуют выкуп. Международное морское бюро зафиксировало похищение 62 человек в первую половину года.