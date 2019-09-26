Когда Сибирь не отпускает. Рейс Новосибирск – Санкт-Петербург задержали на полдня

Рейс авиакомпании «Россия» FV 6542 должен был вылететь из Толмачево рано утром, однако ожидаемое время вылета сместилось ближе к 21 часу.

Airbus A319 отправится из Новосибирска с «изменением графика», о чем сообщается на сайте авиакомпании «Россия».

Онлайн-табло аэропорта Толмачево указывает https://tolmachevo.ru/passengers/information/timetable/, что вылет должен был состояться в 6:45, но сейчас расчетное время составляет 21:00. В Пулково рейс из Сибири ожидают в 21:10 по московскому времени.

Задержкой уже заинтересовалась Западносибирская транспортная прокуратура, которая рассказала местному изданию NGS, что причиной стала «техническая неисправность» лайнера. «На рейс было зарегистрировано 67 пассажиров, 10 из которых улетело другими рейсами, 10 размещено в гостинице. <...> По данным авиакомпании, она планирует отправить пассажиров к месту назначения в 21:00 по местному времени этим же самолётом после проведения дополнительного технического обслуживания», – уточнили ведомстве.

В пресс-службе авиаперевозчика не смогли оперативно ответить на запрос «Фонтанки».