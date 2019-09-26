В Елизаветинской больнице прокомментировали драку врачей скорой помощи с пациентом: инструкции для таких случаев у охранников нет

В СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» прокомментировали инцидент, связанный с избиением пациента врачами скорой помощи.

Вечером 25 сентября в сети появилось видео, на котором врачи скорой помощи избивали пациентку. Один из сотрудников в ходе перепалки стряхнул на женщину пепел с горящей сигареты, затем другая сотрудница повалила пациентку на землю и избила ее ногами. На видео видно, что охранник больницы наблюдал за происходящим, однако не пытался остановить драку. Равнодушными к происходящему на видео кажутся и врачи скорой помощи.

В больнице подтвердили, что драка произошла на их территории, однако заявили, что причастные к ней люди их сотрудниками не являются. «Это врачи скорой помощи городской станции скорой медицинской помощи. Охранник – не в штате нашей больницы, это сотрудник другой организации, и он просто не имеет права вмешиваться и трогать других людей», – сказала пресс-секретарь Екатерина Аверина. На вопрос о том, что будет происходить, если драка случится в следующий раз, и может ли в этом случае охрана больницы кого-то защитить, «Фонтанка» так и не добилась ответа.

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Отдельные вопросы вызвал факт курения врачей на территории больницы. Екатерина Аверина после уточнения пояснила, что в Елизаветинской больнице курить запрещено, однако сотрудники и пациенты часто нарушают правила. «У нас висят специальные таблички, и охранники делают замечания», – заявила она.

По словам Екатерины Авериной, об инциденте уже доложили главному врачу Елизаветинской больницы. «Сейчас у нас идет внутреннее разбирательство. Мы передадим информацию в наши контролирующие органы и комитет по здравоохранению. Мы также разработаем инструкцию, как сотрудникам охраны нужно вести себя в такой ситуации».

Дозвониться до главного врача СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» «Фонтанке» так и не удалось – к телефону в приемной никто не подходит, на горячей линии претензий к работе скорой помощи включен автоответчик. Единственным, кто смог прокомментировать ситуацию, оказался представитель отдела кадров скорой. На вопрос, уволят ли из учреждения агрессивных врачей, там ответили: «О сотрудниках информацию не разглашаем», после чего положили трубку.