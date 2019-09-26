8 человек в тяжелом состоянии. К пожару в Измайловском кремле в Москве присматривается СК

В тяжелом состоянии находятся пострадавшие при пожаре в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве. Это восемь человек.

Такие данные днем 26 сентября приводит «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения. Всего при ночном пожаре пострадали 10 человек, но двое получили помощь медиков на месте.

Следком проводит проверку по факту пожара в хостеле.

«По предварительных данным, одними из основных причин возникновения пожара могли стать неисправность электропроводки, а также неосторожное обращение с огнём», – отмечает ведомство.

Реклама



По информации РИА Новости, возгорание произошло в 6-этажном здании комплекса «Вернисаж». На первом этаже находятся торговые павильоны, а на 2–6-м этажах – хостелы. Горел, по информации СМИ, хостел «Петр I».

Огнеборцев на место вызвали глубокой ночью, тушили пожар до 3.38. Работали 171 человек и 53 единицы техники.

Ранее данные о пострадавших сильно разнились – от 7 до 19.