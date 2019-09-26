Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: Мы с ним общий язык найдем

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что во время предстоящей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Форуме регионов двух стран в Житомире главам государств удастся ближе познакомиться с позицией друг друга. Об этом глава Белорусского государства заявил на встрече с представителями украинских СМИ.

Президент отметил, что предстоящая встреча даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по тем или иным вопросам. "Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно", – сказал Александр Лукашенко.

"Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем", – заверил белорусский лидер.