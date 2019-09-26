На севере КАД снова закроют одно из колец. До этого движение будут останавливать ночью

На КАД вводятся новые ограничения движения: кратковременные и долговременные. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Пробки, стоявшие на севере кольцевой всё лето, вернутся на месяц: на участке между Парашютной улицей и Выборгским шоссе полностью закроют внутреннее кольцо на период с 30 сентября по 30 октября. Движение в оба направления будет осуществляться по внешнему кольцу – по одной полосе в каждую сторону. В рамках реконструкции северного участка АО «ВАД» начинает работы по установке шумозащитных экранов.

Предстоящей ночью на километровом участке внешнего кольца, со 127-го по 128-й километр, будут три раза перекрывать движение: 27 сентября с 00:00 до 00:20, с 3:00 до 3:20 и с 5:00 до 5:20. Причина – демонтаж П-образных рамных металлических опор над проезжей частью в рамках всё той же реконструкции.

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Госконтракт на реконструкцию КАД от Горской до Приозерского шоссе, то есть последнего четырёхполосного участка, был заключен в мае 2018-го. К ноябрю 2020 года этот 14-километровый участок должен стать шестиполосным, а его пропускная способность – увеличиться с 79 тысяч до 124 тысяч единиц транспорта в сутки.

В связи с работами участок внутреннего кольца с 16-го по 25-й километр был полностью закрыт с 1 апреля по 1 июля, затем перекрывали внешнее кольцо до 31 августа. Всё это время на обоих кольцах образовывались многокилометровые пробки.