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Город
26.09.2019 12:52
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На севере КАД снова закроют одно из колец. До этого движение будут останавливать ночью

На КАД вводятся новые ограничения движения: кратковременные и долговременные. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Пробки, стоявшие на севере кольцевой всё лето, вернутся на месяц: на участке между Парашютной улицей и Выборгским шоссе полностью закроют внутреннее кольцо на период с 30 сентября по 30 октября. Движение в оба направления будет осуществляться по внешнему кольцу – по одной полосе в каждую сторону. В рамках реконструкции северного участка АО «ВАД» начинает работы по установке шумозащитных экранов.

На севере КАД снова закроют одно из колец. До этого движение будут останавливать ночью

Предстоящей ночью на километровом участке внешнего кольца, со 127-го по 128-й километр, будут три раза перекрывать движение: 27 сентября с 00:00 до 00:20, с 3:00 до 3:20 и с 5:00 до 5:20. Причина – демонтаж П-образных рамных металлических опор над проезжей частью в рамках всё той же реконструкции.

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ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Госконтракт на реконструкцию КАД от Горской до Приозерского шоссе, то есть последнего четырёхполосного участка, был заключен в мае 2018-го. К ноябрю 2020 года этот 14-километровый участок должен стать шестиполосным, а его пропускная способность – увеличиться с 79 тысяч до 124 тысяч единиц транспорта в сутки.

В связи с работами участок внутреннего кольца с 16-го по 25-й километр был полностью закрыт с 1 апреля по 1 июля, затем перекрывали внешнее кольцо до 31 августа. Всё это время на обоих кольцах образовывались многокилометровые пробки.

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