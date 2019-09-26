Апарт-комплекс Like от ПСК получил милицейский адрес

ПСК

Апарт-комплексу Like официально присвоен адрес: ул. Политехническая, д. 6, стр. 1. Скоро на здании появятся соответствующие таблички, которые готовит отдел дизайна ГК «ПСК».

Каждому строящемуся в городе объекту адрес присваивается дважды. Перед началом стройки – строительный адрес по местоположению земельного участка. Затем, после завершения строительства и начала процесса подготовки ко вводу в эксплуатацию, здание получает милицейский адрес.

Сейчас Like находится на втором финальном этапе и готовится к сдаче. В здании работает комиссия ГСН (Госстройнадзора), проверяющая готовность здания к вводу в эксплуатацию и готовящая соответствующий акт.

— Основные работы в здании завершены, остаются последние штрихи: закончить укладку плитки во дворе и отделку нескольких апартаментов, — говорят в ПСК. — Сейчас мы в предвкушении. Официально Like уже нанесён на карту Петербурга. Ждём, когда документ о вводе в эксплуатацию будет подписан и дом будет сдан.

Пока Like проходит процедуру ввода, в продаже остаются последние апартаменты: от однокомнатных до трёхкомнатных, в том числе видовые. С последних этажей открывается обзор на парк Лесотехнической академии и «Лахта-Центр». Рассказать о всех доступных вариантах всегда готовы менеджеры по телефону (812) 640-38-38 и в отделе продаж рядом с объектом.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Like – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents