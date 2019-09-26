В Кремле не видят необходимости в белорусских миротворцах на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что в тексте минских соглашений не прописана возможность реализовать инициативу https://www.fontanka.ru/2019/09/26/048/ Александра Лукашенко о введении миротворцев из Белоруссии на восток Украины.

«В первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. Участниками конфликта в данном случае являются: с одной стороны – Киев, с другой стороны – самопровозглашенные республики Донбасса», – цитирует 26 сентября заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».

По его словам, мнение участников конфликта на Донбассе не известно. Он напомнил, что в минских соглашениях нет пункта о возможности введения белорусских военных на территорию соседней страны.

Ранее Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев, но только при согласии сторон.