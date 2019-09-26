«Требуем максимальной строгости». Устроивший смертельный выезд на Невский водитель BMW Касымов не смог выйти на особый порядок

Куйбышевский райсуд Петербурга в общем порядке рассмотрит дело о февральской аварии на Невском проспекте. Мурад Касымов, BMW которого убило двоих и покалечило троих, раскаялся, но не увидел от потерпевших снисхождения.

Мурад Касымов//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 26 сентября судья Артём Королёв поставил перед сторонами вопрос о рассмотрении дела в отношении Мурада Касымова в особом порядке – без исследования доказательств. Об этом попросил обвиняемый.

На Караванную он добрался своим ходом – условия ограничений запрещают ему передвижение на автомобилях даже в качестве пассажира, но поездки на общественном транспорте дозволены. Юркнув к залу судьи Королёва, Касымов укрылся за адвокатом. На взгляды прессы и представителей потерпевших головы не поднимал.

«Возражаем», – транслировали позицию доверителей адвокаты потерпевших.

Верхняя планка наказания при особом порядке не может превышать две трети от максимального срока. Касымов полностью признал вину и может рассчитывать на такой порядок.

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«Вы понимаете, что все эти обстоятельства всё равно будут учтены судом. Я вас не переубеждаю, но так будет быстрее приговор, быстрее сможете иски подать», – наставительно разъяснила старший помощник прокурора Центрального района Ольга Каранина. Ходатайству обвиняемого она не возразила.

Как уточнили адвокаты, в суде они представляют интересы отца погибшей в аварии москвички и родных американца, который также не выжил. По словам юристов, потерпевшие хотят максимальной строгости.

Судья в просьбе Касымову отказал. Заседание назначено на 2 октября, дело будет рассмотрено в открытом режиме и общем порядке. Меру пресечения Касымову продлили на полгода. Он изолирован в квартире на Джона Рида, где живёт с многочисленной роднёй. Покидать её пределы запрещено после полуночи. Кроме ночных прогулок, не разрешено появляться в заведениях общепита, где наливают алкоголь, участвовать в массовых мероприятиях, ограничено общение. Дополнительных послаблений обвиняемый, которого в августе выпустили из изолятора, не просил.

В ночь на 24 февраля BMW с на тот момент 29-летним Касымовым за рулём пронёсся по Невскому, зацепил попутные автомобили и вылетел на тротуар. Под колёсами погибли двое пешеходов, ещё трое пострадали. Касымов объяснил манёвр тем, что надышался «шариками». Лишение прав тягу к скорости не остановило. «Фонтанка» поговорила с чудом выжившей в ДТП девушкой, освобождение водителя её шокировало.