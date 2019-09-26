В комплексе Like идут просмотры апартаментов

ПСК

Апарт-комплексе Like от ГК «ПСК» возле метро «Площадь Мужества» готовится к вводу в эксплуатацию. Внутренняя инфраструктура комплекса готова, благоустройство завершено и уже проводятся просмотры апартаментов.

На сайте Like открыт раздел, где каждый собственник может узнать дату просмотра своих апартаментов. Для этого достаточно указать фамилию и номер договора долевого участия (ДДУ). Такой подход существенно ускоряет осмотр недвижимости покупателями и подписание актов передачи. Совсем скоро все ключи от новых апартаментов будут переданы жителям и инвесторам.

В комплексе Like 1112 апартаментов и все они передаются собственникам с отделкой. Сейчас строители завершают чистовые работы последних апартаментов в каждой секции. Начавшееся весной благоустройство территории вокруг здания и во внутреннем дворе также завершается. В пешеходных зонах укладывается плитка, разбитые весной газоны за лето сформировали корневую систему и даже прошли первую стрижку. Сейчас они окончательно оформлены и дренированы. Кроме этого установлены скамейки и наружное освещение, включая закрытый внутренний двор.

В собственном фитнес-клубе комплекса, а также в кафе и ресторане установлено и настроено оборудование. И пока наносятся последние косметические штрихи в интерьерах, шеф-повар ресторана разрабатывает технологические карты, а руководство фитнес-клуба — расписание тренировок. Вся инфраструктура комплекса будет готова принять гостей сразу после ввода Like в эксплуатацию, к моменту начала заселения.

Строительство Like началось в 2017 году. Всего за два года ГК «ПСК» построила здание площадью более 46 000 кв. м, провела благоустройство территории и внутреннего двора, выполнила отделку всех внутренних помещений, включая апартаменты и помещения комплексной инфраструктуры. Like — один из немногих апарт-комплексов Петербурга, одинаково комфортный как для личного проживания, так и для сдачи в аренду.

В продаже ещё остаются апартаменты, включая видовые на последних этажах. Подробности о наличии, условиях покупки и банках-партнёрах – в отделе продаж, рядом с комплексом. А также по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Like – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents