Лукашенко: У Беларуси нет потенциальных врагов, но мы готовы отразить угрозу с любых направлений

Белорусские войска готовы отразить угрозу с любых направлений. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает БЕЛТА.

"Мы очень аккуратно выстраиваем свою военную политику и готовы отразить угрозу с любых направлений. Поэтому у нас и армия не такая, как в Украине или России: у нас нет огромных частей, которые могут быть выстроены фронтами, – у нас исключительно мобильные части, – рассказал Александр Лукашенко. – У нас пока нет потенциальных врагов".

Президент отметил, что мобильные вооруженные силы готовы быстро среагировать на любую угрозу и мгновенно выдвинуться в нужном направлении, а формировать в случае угрозы огромные группировки даже опасно. "При современном высокоточном оружии тебя засекут и там же, где сформируешь группировку, разбомбят, – пояснил он. – Поэтому у нас упор на мобильные вооруженные силы. Мы производим для них свою технику и уже начали производить свое вооружение. Не хотим ни у кого покупать, потому что опыт Украины показывает: воевали, воевали – снаряды закончились, и потом надо у кого-то будет просить эти снаряды или патроны".