Детский сад на Царскосельских холмах победил в номинации «Самый благоустроенный объект образования»

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Городская конкурсная комиссия под председательством вице-губернатора Николая Бондаренко подвела итоги ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий районов в 2018 году.

В конкурсе было представлено 170 участников из 18 районов города. Городская комиссия выбирала лучшие объекты в 11 номинациях. Среди них самый благоустроенный квартал, дворовая территория, объект здравоохранения, образования, культуры, спорта, садово-паркового хозяйства, промышленности, потребительского рынка. Комиссия оценивала внешний вид объекта, состояние дорожек, скамеек, детских площадок, качество уборки и освещенность. Эксперты также учитывали озеленение территории и состояние газонов.

«Самым благоустроенным объектом образования» признан детский сад № 47 по адресу: пос. Шушары, ул. Кокколевская, д. 7, корпус 2, строение 1. Дошкольное образовательное учреждение построено компанией ООО «Терминал-Ресурс» в 2018 году. Современный детский сад с бассейном принял 140 маленьких пушкинцев, проживающих в малоэтажных жилых комплексах по соседству. Застройщик ведёт комплексное освоение территории на площади 316 га. Уже введены в эксплуатацию четыре первых «Образцовых кварталах», готовятся к сдаче с опережением графика ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6».

Ежегодный городской смотр-конкурс на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга проводится с 1996 года. Пушкинский район занял второе место в группе пригородных, поделив его с Курортным. При этом пять пушкинских объектов признаны самыми благоустроенными: самым благоустроенным объектом садово-паркового хозяйства признан сквер на Магазейной улице, 42; номинацию «Самый благоустроенный объект культуры, культурного наследия или культурно-досугового назначения» выиграл Мраморный фонтан в собственном садике Екатерининского парка ГМЗ «Царское Село», а стадион «Олимпиец» в Павловске признан «Самым благоустроенным спортивным объектом».

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