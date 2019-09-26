В Петербурге у бывшего строителя нашли пистолеты-пулеметы и «Калашников». Облитый газом из баллончика владелец арсенала исчез

С два десятка пистолетов, глушитель и горы патронов нашли сотрудники полиции в квартире в Приморском районе Петербурга, когда приехали на вызов о пьяной драке. Владелец к тому моменту обиделся и ушел.

Как стало известно «Фонтанке», о неадекватном поведении отчима в полицию сообщила 31-летняя жительница Петербурга. Драма разыгралась в квартире на улице Оптиков около семи часов вечера 25 сентября. Женщина сообщила, что бывший топ-менеджер строительной компании побил ее мать, в защиту петербурженка облила его перцовым газом. Мужчине вызвали скорую помощь, но ждать медиков он не стал – оделся и ушел в неизвестном направлении. Когда в квартиру приехала полиция, там оставалась только мама звонившей петербурженки, последнюю врачи увезли в больницу.

Пока часть сотрудников на улице искали 59-летнего дебошира, вторая начала опись найденного оружия. Насчитали 19 различных пистолетов, в том числе финских и китайских пистолетов-пулеметов, «Маузер», револьвер системы Нагана, ТТ, автомат Калашникова, затворы, глушитель, более пятисот различных патронов и части для их изготовления. При этом официально на уроженца Всеволожска записаны лишь три охотничьих ружья.

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Все найденное отправили на экспертизу, владельца нашли и задержали.