За «лесопилку» вступились в РАН и Госдуме. Объединение с СПбГУПТД все туманнее

Научный совет Российской академии наук по лесу выступил за сохранение Петербургского лесотехнического университета в качестве отдельного юрлица. В Госдуме попросили министра образования учесть мнение студентов.

Бюро научного совета РАН проводило заседание 23 сентября, после чего отправило выписку из протокола в адрес ЛТУ и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. По данным «Фонтанки», в ней выражается обеспокоенность тем, что при возможном объединении вузов «возникнут принципиальные проблемы в достижении... ключевых задач для лесной отрасли» и «будет утерян бренд старейшего лесного вуза России с более чем 200-летней историей, что может нанести непоправимый ущерб имиджу России как крупнейшей лесной державы». В частности, необходимо увеличение штата сотрудников лесной охраны, инженеров лесного хозяйства, специалистов в области учета лесов, лесовыращивания и лесопользования, лесной политики и лесной экономики, подготовкой которых занимается ЛТУ.

Члены совета постановили: «Считать необходимым сохранить Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова как отдельное юридическое лицо и не присоединять ведущий лесной вуз страны к Санкт-Петербургскому государственному университету промышленных технологий и дизайна». Кроме того, решено обратиться в правительство за поддержкой в создании на базе «лесопилки» научно-образовательного центра с распределенной инфраструктурой.

25 сентября первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин направил письмо главе Минобрнауки Михаилу Котюкову. В нем он обращает внимание на то, что предложение объединить ЛТУ и СПбГУПТД может повредить качеству подготовки и уже вызвало социальную напряженность, а под петицией протеста собрано 7 тысяч подписей. В связи с этим, по его словам, необходимо учесть мнение студентов и преподавателей. Кроме того, он просит сообщить о мерах, которые были приняты по итогам проверки ЛТУ, проведенной в мае-июне.

Ранее стало известно о том, что в ЛТУ обсуждается вопрос объединения с СПбГУПТД. Поднят он был вскоре после того, как проверка Минобрнауки показала нарушения в «лесопилке» на 380 млн рублей. Тем не менее ректорат свои пояснения по этим претензиям дал, и ректор Юрий Беленький сохранил должность. Студенты выступили против объединения. В то же время в Смольном сообщили, что на базе ЛТУ может быть создан научно-образовательный центр в рамках нацпроекта «Наука», который сможет претендовать на федеральные гранты.