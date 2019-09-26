Технологии и природа. В "Эрарте" открылась выставка современного финского дизайнера Илоны Риста "Камыши"

Финский архитектор, художник по дереву и дизайнер Илона Риста открыла в Петербурге свою персональную выставку "Камыши".

В музее современного искусства "Эрарта" представлены несколько её работ – это деревянные панели в форме камышей, оживающие при помощи света и музыки. Береговая линия всегда была частью традиционного ландшафта Суоми, и дизайнер вплетает цифровые технологии в натуральный материал, реализуя таким образом важную для финнов идею гармонии с природой в современном мире. По её словам, на использование в творчестве цифровой анимации её вдохновил брат, который изучал интернет вещей.

Россия сыграла важную роль в жизни Илоны Риста – она обучалась в Академии художеств в Петербурге, благодаря чему появился свой круг знакомых и друзей из сферы искусства в России. Художник хорошо говорит по-русски.

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Риста снискала славу не только в Финляндии, но и за её пределами. Так, её работы украшают стены конференц-зала в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, посольстве Финляндии в Париже и Генконсульстве Финляндии в Петербурге.

Посмотреть на экспозицию "Камыши" в "Эрарте" можно до 16 декабря.