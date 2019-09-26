Новое в деле Павла Устинова: Мосгорсуд изучит видео задержания, Генпрокуратура просит отменить реальный срок

Московский городской суд приступил 26 сентября к пересмотру приговора актеру Павлу Устинову, которому за вывихнутое плечо росгвардейца назначили 3,5 года лишения свободы. С этим наказанием теперь не согласна Генпрокуратура. Она просит суд изучить записи задержания актера и ограничиться условным сроком. Устинов настаивает на оправдании.

Ходатайство о приобщении к делу дополнительных видео – двух роликов с разных ракурсов – заявила защита актера. Представитель обвинения его поддержала.

Из записей следует, что у Устинова отсутствовал умысел на применение насилия к представителю власти, настаивает адвокат Александр Чешков. Без этого признака любые действия задерживаемого не образуют состав 318-й статьи УК.

Суд первой инстанции необоснованно не стал давать оценку видеоролику задержания, считает Генпрокуратура. Ранее в том же ключе высказался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Тем не менее представитель обвинения не видит оснований для оправдания Устинова и просит приговор изменить.

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Для подготовки к исследованию видео Мосгорсуд взял паузу до 30 сентября.

Павел Устинов находился под стражей, 16 сентября Тверской суд Москвы назначил ему реальное лишение свободы. После приговора поднялась волна возмущения. В Сети появились коллективные письма с требованием пересмотреть решение, у администрации президента появились одиночные пикеты. По просьбе Генпрокуратуры, резко поменявшей мнение по делу Устинова, актера освободили из СИЗО на подписку о невыезде.