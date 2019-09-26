Беларусь прорабатывает варианты поставки нефти с рынков, альтернативных российскому

Беларусь прорабатывает варианты поставки нефти с рынков, альтернативных российскому. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает БЕЛТА.

Глава государства, в частности, упомянул о налоговом маневре в нефтяной сфере России, отметив, что Беларусь в результате этого вынуждена, в том числе, искать альтернативные варианты поставок.

"Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы", – подчеркнул белорусский лидер.