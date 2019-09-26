Спутниковая бухгалтерия. Миллиардеру Ткаченко напомнили про супружеский долг

Жена бенефициара корпорации “Дженерал Сателайт” Андрея Ткаченко подала иск против него. Похоже, Ирину Ткаченко возмутило, что муж решил с кем-то делить многомиллиардные дивиденды от “Триколор ТВ”.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

«Фонтанка» раскрыла секреты внутренней бухгалтерии спутникового оператора НАО «Национальная спутниковая компания» (НСК работает под торговой маркой «Триколор ТВ») и готова документами доказать то, о чем раньше все только догадывались. Большая часть профита от этого бизнеса, похоже, через ООО «Унивест» достается единственному человеку – Андрею Ткаченко, и речь идет о 5–6 млрд рублей в год чистыми. А его недавняя попытка поделиться этими деньгами с партнером наткнулась на стену непонимания со стороны самого близкого человека.

Судя по официальным бухгалтерским документам, с прошлого года «Триколор ТВ» стало выплачивать огромные дивиденды, превышающие размер чистой прибыли. Кому именно – доподлинно не известно, но эти суммы почти полностью совпадают с тем, что получает ООО «Унивест», до конца лета 2019 года на 100% принадлежащее Андрею Ткаченко. Но 19 августа было зафиксировано увеличение уставного капитала фирмы за счет старого соратника миллиардера – Игоря Исаева. Он внес не менее 222 млн рублей и получил 48,39% долей компании. С тех пор Игорь Исаев получил право почти на половину прибыли компании, которая по итогам 2018 года превысила – по бумагам – 6,8 млрд рублей.

Супруге Андрея Ткаченко Ирине, похоже, не понравилось, что муж решил поделить лакомые дивиденды с кем-то еще, скромно оставив себе 51,61%. И спустя всего две недели после этой сделки она обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием восстановить уставный капитал «Унивеста» до первоначальных 237 млн рублей, а долю Ткаченко – до 100%. На первом заседании 13 сентября суд потребовал от заявительницы исправить ошибки в иске и подать необходимые документы до 14 октября.

«До меня что-то долетает, знаю, что проблемы есть, но больше ничего не знаю, какие там [личные] отношения…[не знаю] никакой конкретики», – сообщил «Фонтанке» Сергей Пименов, член совета директоров НСК. По его словам, даже название юрлица, фигурирующего в заявлении Ткаченко, ему ничего не говорит.

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Официальный представитель президента производителя и дистрибьютора спутникового оборудования «Дженерал Сателайт» (GS Group) Андрея Ткаченко отказался комментировать иск супруги бизнесмена и покупку доли в «Унивесте» Игорем Исаевым. Сам он на смс «Фонтанки» не ответил и трубку не взял. Связаться с Ириной Ткаченко «Фонтанке» также не удалось.

Управляющий партнер бюро Legal to Business Светлана Гузь отмечает, что, по существующей судебной практике, принятие супругом решения о введении в состав участников общества нового участника, выход супруга из общества и последующее перераспределение долей могут быть признаны судом как сделка по распоряжению общим имуществом супругов.

"Такие сделки могут быть признаны недействительными по иску другого супруга или его наследника, если имеются доказательства, что приобретающий долю участник знал или заведомо должен был знать о несогласии другого супруга на совершение сделки, и при этом не было никакой хозяйственной цели для совершения сделки – поясняет Светлана Гузь. – При рассмотрении данного спора необходимо исходить из фактических обстоятельств дела, оценить, имеются ли в наличии в совокупности определенные условия. В этом случае весьма вероятно вынесение судебного акта в пользу супруги".

К таким условиям могут быть также отнесены совершение сделок в период фактического прекращения брачных отношений, в условиях отсутствия объективной необходимости увеличения уставного капитала или если новый участник знал или заведомо должен был знать о несогласии другого супруга на совершение сделки, – указывает юрист.

Знакомые лица

Новый бенефициар многомиллиардных доходов «Триколор ТВ» Игорь Исаев человек не случайный. Как рассказал «Фонтанке» Сергей Пименов, новый владелец «Унивеста» тоже входит в совет директоров «Национальной спутниковой компании». Согласно документу, размещенному на сайте «Национального расчетного депозитария», Исаев и Ткаченко вместе с девятью другими людьми вошли в совет директоров НСК еще в 2014 году. Игорь Исаев – личность относительно публичная, даже отметился рядом комментариев в прессе от имени «Национальной спутниковой компании», которую он представлял на ПМЭФ-2014.

Игорь Исаев также является учредителем многих других фирм. Среди них ООО «Созвездие» (создано в 2012 году), юридический адрес которого совпадает с «Унивестом» и штабом-квартирой GS Group в Петербурге, а также школа тенниса «Невский клуб».

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Бизнес «Триколор ТВ», охватывающий 12 млн зрителей и принесший акционерам 4,4 млрд чистой прибыли за 2018 год, оформлен на НАО «Национальная спутниковая компания» (НСК). Структура его собственников непрозрачна, о ней можно судить лишь по косвенным признакам.

Так, известно, что летом 2012 г. ФАС одобрила ходатайство Андрея Ткаченко об увеличении доли в компании с 37,4 до 87,4%. Годом позже СМИ писали о покупке 25%+1 акций НСК «ВТБ капиталом». А в 2015 году было объявлено, что 75,1% акций принадлежит ООО «Унивест», а остальные – кипрской фирме и депозитарию. Более свежих данных о переходе акций НСК от одного владельца к другому в открытом доступе нет. Чем закончилась перепродажа долей компании, неизвестно.

Сам Андрей Ткаченко не раз, судя по публикациям СМИ, опровергал слухи о своем контроле над крупнейшим российским спутниковым вещателем. Даже когда в 2014 году в прессу просочились данные о том, что он якобы возглавил совет директоров компании (его состав и сейчас публично не раскрывается), представители «Триколор ТВ» заявляли, что Андрей Ткаченко не является владельцем этого бизнеса. И сейчас представители Ткаченко ушли от прямого вопроса "Фонтанки" о том, владеет ли он акциями НСК.

В сухом остатке

Резкий рост бизнеса «Триколор ТВ» официально опубликованной бухгалтерской отчетностью фиксируется начиная с 2015 года. В 2013 году компания заработала свой первый миллиард чистой прибыли: за год этот показатель НСК вырос с 428,5 млн до 1,3 млрд рублей. В 2014 году «Триколор ТВ» заработал всего 241 миллион, но с 2015 года счет уже был только на миллиарды.

Дивиденды компания платит нерегулярно. К примеру, в 2013 году акционеры получили 520 млн рублей, по итогам 2015 года на их счета «капнуло» всего 47 млн рублей. О выплатах в 2012 и 2014 годах сведений нет.

Первые десятизначные дивиденды НСК выплатила в 2017 году. Они составили 5,8 млрд при чистой прибыли в 4,5 млрд рублей. Дополнительные 1,3 млрд, скорее всего, были взяты из нераспределенной прибыли компании. Изменение этого показателя за 2016 и 2017 год как раз совпадает с указанной суммой. В следующем году «Триколор ТВ» выплатила уже 6,2 млрд дивидендов при еще меньшей выручке – 4,4 млрд. Еще 1,8 млрд, судя по балансам, снова удалось найти среди нераспределенной прибыли.

О конечном получателе миллиардных дивидендов стало возможным судить лишь в 2019 году, когда ООО «Унивест», созданное Ткаченко в декабре 2014 года, впервые опубликовало свой отчет о движении денежных средств. В нем сказано, что в 2018 году компания с выручкой в 2,5 млн рублей получила 6,8 млрд чистой прибыли. 6,4 млрд из них составили деньги, полученные в виде дивидендов. Среди компаний, официально принадлежащих «Унивесту», ни одна не может выплатить такие дивиденды. Среди фирм, хотя бы отдаленно связанных с Андреем Ткаченко, такое себе может позволить только НСК.

Евгения Горбунова, специально для «Фонтанка.ру»