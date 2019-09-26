Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+9°C
/ Завтра: +10
$ 64.29р
70.38р
13:25 26.09.2019
Расширенный поиск

Общество
26.09.2019 11:53
Печать

В Государственной думе поддержали поправки об ограничении на выезд для экс-сотрудников ФСБ

Профильный Комитет по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг, 26 сентября, рекомендовал принять в первом чтении поправки в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которыми предлагается установить возможность временно ограничивать права на выезд из страны бывших сотрудников органов Федеральной службы безопасности России. Об этом сообщается на сайте Госдумы ФС РФ.

Ограничение на выезд за границу может быть введено сроком «до пяти лет со дня увольнения с военной службы» в органах Федеральной службы безопасности, сказано в тексте законопроекта. Порядок принятия решений об ограничении выезда будет установлен ФСБ РФ.

В настоящее время право на выезд за границу сотрудникам ФСБ РФ может быть ограничено в период прохождения ими военной службы. При этом, как подчеркивается в пояснительной записке, после увольнения со службы по действующему законодательству «выезд может быть ограничен только в случае, если они были осведомлены в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях».

Необходимость принятия законопроекта связана с тем, что «существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп. Особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений», — прокомментировал председатель Комитета Василий Пискарев.

По его словам, также были случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности.

Реклама

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПСК
      26.09.2019 12:43

      Апарт-комплекс Like от ПСК получил милицейский адрес

      Апарт-комплексу Like официально присвоен адрес: ул. Политехническая, д. 6, стр. 1. Скоро на здании появятся соответствующие таблички, которые готовит отдел дизайна ГК «ПСК».
      ПСК
      26.09.2019 12:27

      В комплексе Like идут просмотры апартаментов

      Апарт-комплексе Like от ГК «ПСК» возле метро «Площадь Мужества» готовится к вводу в эксплуатацию. Внутренняя инфраструктура комплекса готова, благоустройство завершено и уже проводятся просмотры апартаментов.
      АО "Солид Банк"
      26.09.2019 09:00

      «Солид Банк» предлагает собственникам бизнеса кредит «Премиум» на любые цели от 9,99% годовых

      Собственники бизнеса, учредители компании или индивидуальные предприниматели, которым необходим кредит на цели, не связанные с бизнесом, могут воспользоваться специальной программой потребительского кредитования «Премиум» от «Солид Банка» по привлекательной ставке от 9,99%*.
      Компания "ПСК"
      25.09.2019 18:20

      ГК «ПСК»: Start строго по графику

      Cтроительство апарт-комплекса Start на пр-те Энгельса идёт строго по графику. Работы начались летом этого года и ведутся во всех трёх секциях проекта.
      pixabay.com
      25.09.2019 17:35

      Becar одержала победу в двух номинациях премии PROESTATE&TOBY Awards 2019

      Becar победила сразу в двух номинациях профессиональной премии в области недвижимости PROESTATE&TOBY Awards 2019.
      Компания "ПСК"
      25.09.2019 17:27

      В ЖК «Славянка» идёт благоустройство территории

      Строительство ЖК «Славянки» от ГК «ПСК» завершено. Оба дома жилого комплекса подключены к городским электро- и теплосетям, и водопроводу. Благоустройство будет полностью завершено в течение месяца.
      Фото предоставлено ООО «Клиника пластической хирургии»
      25.09.2019 17:13

      Становимся моложе: фейслифтинг и блефаропластика

      Возрастные изменения — явление, с которым сталкивается каждая женщина, и порой в борьбе с таковыми одних косметических средств бывает недостаточно. Поэтому в игру вступают косметология и пластическая хирургия. Давайте разберемся.
      ГК «Эталон»
      25.09.2019 16:29

      Открыты продажи паркинга в ЖК «Морская звезда»

      Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Объект комфорт-класса, расположенный по адресу: ул. Оптиков, д. 37, строение 1, уже введен в эксплуатацию.
      shutterstock.com
      24.09.2019 18:00

      Романтическая пора в Пушкинском районе

      Одно из достоинств осеннего периода – яркие краски. Хотите застать золотую осень? Выезжайте в леса и парки. В череде дождливых и пасмурных дней ожидается прояснение.
      фото предоставлено радиостанцией «Эльдорадио»
      24.09.2019 17:23

      «Эльдорадио» открыло новый сезон уникальным прямым эфиром из Петропавловской крепости

      Впервые в истории утреннее шоу радиостанции «Эльдорадио» вышло в прямой эфир из самого сердца Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости, откуда начинался город.
      «Аквилон Инвест»
      24.09.2019 16:35

      ЖК «Promenade» на Московском проспекте аккредитован еще одним банком

      ПАО «Сбербанк» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Promenade», который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Адмиралтейском районе в двух минутах от станции метро «Фрунзенская».
      ПАО «Группа ЛСР»
      24.09.2019 14:29

      Стартовали продажи квартир в новых домах комплексов «Заповедный парк» и «Ручьи»

      «Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в двух новых домах в своих строящихся проектах в Приморском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.