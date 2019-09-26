В Государственной думе поддержали поправки об ограничении на выезд для экс-сотрудников ФСБ

Профильный Комитет по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг, 26 сентября, рекомендовал принять в первом чтении поправки в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которыми предлагается установить возможность временно ограничивать права на выезд из страны бывших сотрудников органов Федеральной службы безопасности России. Об этом сообщается на сайте Госдумы ФС РФ.

Ограничение на выезд за границу может быть введено сроком «до пяти лет со дня увольнения с военной службы» в органах Федеральной службы безопасности, сказано в тексте законопроекта. Порядок принятия решений об ограничении выезда будет установлен ФСБ РФ.

В настоящее время право на выезд за границу сотрудникам ФСБ РФ может быть ограничено в период прохождения ими военной службы. При этом, как подчеркивается в пояснительной записке, после увольнения со службы по действующему законодательству «выезд может быть ограничен только в случае, если они были осведомлены в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях».

Необходимость принятия законопроекта связана с тем, что «существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп. Особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений», — прокомментировал председатель Комитета Василий Пискарев.

По его словам, также были случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности.