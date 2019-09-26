Холдинг «Форум» ликвидировали, пока его совладелец Дмитрий Михальченко находится под стражей

Управляющая компания «Бронка Групп» создала новое юрлицо почти одновременно с ликвидацией холдинга «Форум», который ранее был одним из крупнейших в Петербурге и, в частности, владел портом «Бронка». Совладельцем компании являлся петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко, осужденный за контрабанду спиртного.

ООО «УК «Бронка Групп» зарегистрировали 17 сентября. Новую организацию учредили дочь совладельца «Форума», генерала ФСБ в отставке Николая Негодова, Наталья и внук генерала, экс-главы ФСО России Евгения Мурова Никита. Последний занимает должность гендиректора в обеих «Бронках». Уставный капитал фирмы составил 2 млн рублей. Каждый из партнеров вложил по миллиону.

На следующий день, 18 сентября, была ликвидирована ХК «Форум», подавляющей частью ключевых активов которой сейчас владеет «Бронка».

В пресс-службе ООО «Бронка Групп» «Фонтанке» сообщили, что новая организация создана в рамках развития корпоративной структуры группы компаний. Ликвидацию ХК «Форум» в фирме прокомментировать не смогли, заявив, что юрлицо никогда не входило в группу «Бронка».

Реклама



«Форум» в начале 2000-х годов основали предприниматели Дмитрий Михальченко и Николай Негодов. В 2016 году Михальченко и бывшего руководителя его службы безопасности Бориса Коревского арестовали по крупному делу о контрабанде алкоголя. Пока бизнесмен находился под стражей, главные активы его компании перетекли к «Бронка Групп», которой в равных долях владеют Негодов и супруга Евгения Мурова Людмила. С момента заключения Михальченко под стражу «Форум» лишился порта Бронка, Единого центра документов, нескольких ресторанов и бутиков одежды, а в мае 2019 года началась ликвидация холдинга.

Сейчас Дмитрий Михальченко продолжает сидеть в СИЗО, в то время как Коревский уже вышел на свободу. В 2017 году бизнесмену предъявили обвинение в организации преступного сообщества. В настоящее время в судах определяется территориальная подсудность уголовного дела.