Саудовский принц признался в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд заявил, что убийство правительственного критика и обозревателя Wаshington Post Джамаля Хашогги «произошло под его контролем», но без его ведома.

«Я несу всю ответственность, потому что это произошло под моим контролем», – цитирует 26 сентября принца Bloomberg со ссылкой на документальный фильм Frontline PBS.

Мухаммед ибн Салман аль-Сауд обвинил чиновников в том, что они действовали без его ведома. Однако, по его словам, в королевстве 20 млн подданных и 3 млн госслужащих.

Фильм журналиста Мартина Смита об убийстве Хашогги выйдет 1 октября.

Хашогги, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашогги мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.