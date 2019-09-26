Горевший почти сутки российский траулер затонул в Норвегии. Экстренные службы боятся загрязнения

Траулер «Бухта Наездник», который норвежские пожарные пытались потушить в течение 22 часов, затонул в порту Тромсё.

«Судно находится на дне. Теперь от него меньше дыма, но есть определенная опасность загрязнения от морского дизеля. Норвежская береговая администрация и береговая охрана находятся на месте», – цитирует 26 сентября заявления начальника полиции Оле Сверуда телеканал NRK.

По его словам, пожарные работали всю ночь, однако потушить «Бухту Наездник» так и не получилось. Из-за ЧП эвакуированными остаются 100 человек, а дороги закрыли в радиусе 300 метров.

В экстренных службах заявили, что сейчас ведутся мероприятия, чтобы предотвратить разлив находящихся на борту веществ.

Судно «Бухта Наездник» загорелось 25 сентября в 10:59 по местному времени (или почти в полдень по Москве). Возгорание было такое сильное, что северную часть города заволокло дымом. Полиция начала эвакуацию. В больницы попали 12 членов экипажа и десятки местных жителей. Экстренные службы сообщали о возможности взрыва. Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку после сообщений СМИ о сильном возгорании на траулере под российским флагом.