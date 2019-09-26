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Общество
26.09.2019 11:33
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Помни о «Зимнем волшебстве». СК возбудило против латышского пенсионера дело о «реабилитации нацизма» за книгу о легионе СС

Два года следком изучал книгу гражданина Латвийской Республики Висвалдиса Лациса «Латышский легион в свете истины». Чтение закончилось статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Как сообщает пресс-служба СК РФ, Лацис книгу написал давно, а в 2017 году переиздал ее в Риге. Во время чтения сотрудников следствия не покидало чувство, что бывший участник этого легиона «одобряет и высказывает поддержку карательной активности военнослужащих на оккупированных в период Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей».

«Таким образом, автор оправдывает военные преступления против мирного населения, совершенные входившими в состав Латышского легиона СС полицейскими батальонами», – заявляет официальный представитель СК Светлана Петренко.

Автор не акцентируется на том, что в 1943 и 1944 годах на оккупированной территории Латышский легион СС проводил карательные операции, известные как «Зимнее волшебство» и «Праздник весны». Были уничтожены сотни деревень и тысячи мирных жителей. Тем не менее в книге, как сообщает СК, Лацис намеревался сформировать в обществе представление о непричастности военнослужащих легиона к преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала.

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«В соответствии с приговором Международного военного трибунала организация СС являлась активным участником совершения военных преступлений и преступлений против человечности: эти подразделения были замешаны в широко распространенных убийствах гражданского населения и в жестоком обращении с ним на оккупированных территориях», – говорится в сообщении СК.

В марте этого года дело о «реабилитации нацизма» было возбуждено в отношении тогда еще директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. В СК полагают, что в период с ноября 2014 года по весну 2019-го, он, используя служебное положение и занимаясь всесторонним изучением истории Украины, неоднократно отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

«Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жестко пресекаться. Следственный комитет будет и впредь продолжать работу, направленную на выявление подобных фактов, давая каждому из них правовую оценку», – резюмируют свою позицию в комитете.

Уголовный кодекс РФ дополнился статьей «реабилитация нацизма» в 2014 году. Ответственность наступала за «отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично». В виде санкций в статье указывается либо штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.


Те же деяния, совершенные с использованием служебного положения или СМИ, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, наказываются штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишением свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

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