Лукашенко готов направить белорусских миротворцев в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность свой страны принять участие в урегулировании в Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

"Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон, – сказал он в интервью ведущим украинским СМИ. – Хоть для меня это большая проблема – ввязываться войсками в конфликт".

"Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны – Украина и Россия", – уточнил он.

Лукашенко также напомнил, что он часто упрекал прежнего президента Украины Петра Порошенко в том, что у него в стране идет война, а он ничего не делает. "Война идет на твоей земле, ты должен решать эту проблему", – процитировал он сам себя.